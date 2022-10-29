Первая точка уже запущена по адресу улица Снеговая, 4а. ФОТО: ТК minpromtorgpk
Приморский Минпромторг анонсировал возвращение пян-сен на улицах Владивостока. Сообщение вместе с фотографией знакомых ларьков появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
– Пян-Се - легенда владивостокского фастфуда. Фирменный красно-желтый стиль остался неизменным, но обновлен дизайн и в логотип добавлены яркие восходящие лучи солнца, – рассказали в правительстве региона.
Первая точка уже запущена по адресу улица Снеговая, 4а. Рядом с этим местом располагается фабрика по производству этих корейских пирожков.
Напомним, в марте «КП – Владивосток» писала, что ларьки, где продавала пян-се проходят ребрендинг. На улицы приморской столицы их обещали вернуть к лету.
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