Синоптики рассказали, обрушится ли на Приморье 20-часовой снегопад в начале ноября

Погода испортится из-за китайского циклона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В СМИ появилась информация о мощнейшем снегопаде, который обрушится на край в четверг, 3 ноября в 13:00 и продлится до 10:00 следующего дня. Синоптики портала «Примгидромет» опровергли информации об осадках, которые будут идти 21 час. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во вторник, 1 ноября, вместе с китайским циклоном в край ворвутся дожди различной интенсивности, а столбики термометров покажут до +10°C. К обеду осадки закончатся на западе Приморье, во второй половине дня – на большей территории, останутся они только на севере. Температура воздуха поднимется от +6°C на севере и до +14°C.

В ночь на 2 ноября ожидается небольшой снег в северных районах края, похолодает до -3…-10°C, на побережье -2…+1°C, днем потеплеет до +3…+10°C.

До конца недели, включая праздничный день 4 ноября, в Приморье осадки не ожидаются, столбики термометров понизятся на 1-3 градуса.

Во Владивостоке в ночь на 1 ноября и утром пройдет дождь, задует сильный юго-восточный ветер. В среду без осадков, температура воздуха не превысит отметку в +10°C.

Во второй половине недели дожди или снег не побеспокоят жителей приморской столицы, по ночам столбики термометров начнут опускаться до 0…-3°C, а днем поднимутся до +3…+6°C.

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