Поезд Деда Мороза приедет в Приморье 9 ноября

Во Владивостоке поезд окажется 10 ноября.

Уже в начале ноября праздничный поезд Деда Мороза прибудет на Дальний Восток, чтобы подарить волшебство жителям. Состав из 19 вагонов, внутри которых есть сцена, ресторан и «Сказочная деревня» посетит 16 станций ДВЖД, чтобы у каждого была возможность пообщаться с новогодним волшебником. В Приморье он окажется 9 ноября.

В пресс-службе краевого отделения РЖД опубликовали подробный график работы поезда на Дальневосточной магистрали.

В пятницу, 4 ноября, в 9:00 состав прибудет в Амурскую область, 6 ноября он доедет до Хабаровского края и посетит шесть городов, а затем направится в Приморье.

В среду, 9 ноября, в 16:50 поезд приедет в Спасск-Дальний, в 18:45 – в Сибирцево, а в 21:1 – в Уссурийск. На следующий день в 8:00 он окажется во Владивостоке, в 19:15 – в Партизанске, в 21:00 в Находке на станции «Тихоокеанская». После Приморья он окажется в Еврейской автономной области.

Напомним, что в каждом городе, где остановится состав, жителей ждет праздничное выступление артистов и аниматоров. На мероприятии можно будет посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, выпить теплый чай, купить сувенир и поучаствовать в квестах.

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