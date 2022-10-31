Участок от Калинина до Спортивной во Владивостоке отремонтируют в 2023 году

Дорогу на Калинина заасфальтируют. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Комплексный ремонт улицы Калинина, который прошел в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», продолжится в 2023. Следующим этапом станет благоустройство участка от Калинина до Спортивной. Такое решение было принято по итогам рабочей поездки главы Владивостока Константина Шестакова по Первомайскому району. Вскоре специалисты управления дорог приступят к формированию сметы.

– В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексный ремонт был выполнен на участке от Калинина, 78, до Калинина, 28б. В следующем году мы планируем продолжить ремонт дороги по улице Калинина. Подход к проведению работ будет сохранен – это будет ремонт с соблюдением стандартов нацпроекта, – уточнил мэр.

В 2023 году планируется установить оборудованный кнопкой светофор в районе остановки «Детский парк» на улице Пихтовая. Такая мера позволит нормализовать автомобильный трафик, упростить и обезопасить переход дороги для пешеходов. Помимо этого специалисты приведут в порядок территорию в районе улицы Ольховой. Именно через этот участок многие идут к Владивостокскому морскому рыбному порту. К весне улицу очистят от незаконных объектов, наведут санитарный порядок, благоустроят пешеходную часть.

Напомним, совсем недавно в Первомайском районе города торжественно открыли реконструированный сквер Первой Маевки. Здесь появилась видовая площадка, прогулочная зона и место для тренировки собак. В ближайших планах – оборудовать спортивную площадку.

Важно отметить, что во время рабочих поездок глава города и специалисты профильных ведомств проверяют ход работ на объектах, где ведется благоустройства, а также посещают территории, по которым поступали жалобы горожан. В программу выезда включают общение с жителями, чтобы из первых уст узнать о запросах и потребностях того или иного района.

Глава Владивостока встречается с горожанами, чтобы узнать о проблемах и запросах районов. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

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