Мэр Владивостока рассказал, какие изменения ожидают город в ближайшие пару лет

Мэр Владивостока встретился с жителями Первомайского района. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Встреча представителей администрации города и жителей Первомайского района прошла в приморской столице. Глава Владивостока Константин Шестаков ответил на вопросы людей и обсудил с ними основные планы предстоящей работы, рассказали в пресс-службе мэрии.

Во вступительном слове Шестаков поделился, что удалось увеличить финансирование для решения многих проблем. Направлены эти деньги будут на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, ремонт школ и так далее.

Жителей Владивостока больше всего интересовал ремонт образовательных учреждений. Они отметили, что многие учебные заведения в Первомайском районе были построены еще в советское время и нуждаются в модернизации, а также попросили Константина Шестакова взять под контроль школу №32.

Владивостокцы задали вопросы Константину Шестакову. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Мэр рассказал, что специалисты профильного управления работают в этом направлении. Уже подготовлен пакет документов для участия школы в федеральной программе по капитальному ремонту на 2024 и последующие годы. Благодаря этому появится возможность не только отремонтировать здание этого учебного заведения, но и закупить современное оборудование.

Новая школа с бассейном, библиотекой, кинотеатром и двумя спортзалами появится и в микрорайоне Патрокл. Посещать ее смогут 1275 детей.

Оперативно отреагировал глава города еще на одну просьбу жильцов района. Планируется, что в следующем году будет решена проблема с проездом к школе №27, а уже в этом власти проведут там грейдирование.

К концу встречи жители района поблагодарили мэра за благоустройство общественных пространств. Обновленный сквер Первой Маевки на Калинина уже стал любимым местом для вечерних променадов. Привлекательный вид на бухту Золотой Рог, прогулочные дорожки, оснащенные камерами видеонаблюдения и уличными фонариками, а также уютные места для отдыха и площадка для выгула и тренировки собак никого не оставила равнодушным. Проект получил большую поддержку горожан и попал в программу национального проекта «Жилье и городская среда».

Следует отметить, что перед началом встречи все желающие могли написать официальное обращение в администрацию Владивостока. Оформить письма людям помогали специалисты.

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