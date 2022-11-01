На центральных улицах Владивостока завершается организация полос под общественный транспорт

Дорожные знаки обозначат трассы для маршрутных автобусов. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке заканчивается последний этап запуска выделенной полосы для общественного транспорта. Сейчас вдоль центральных улиц города демонтируют старые дорожные знаки и устанавливают новые. Работы планируют завершить до конца этой недели, сообщает «КП – Владивосток».

По словам директора Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александра Гревцева, после того, как указатели смонтируют, «выделенка» будет считаться действующей. При этом разметка уже полностью нанесена.

В городской администрации добавили, что дорожные знаки обозначат трассы для маршрутных автобусов, автомобилей экстренных служб и лицензированных такси. Остальным ТС перемещаться в границах полос запрещено, а останавливаться и оставлять авто на стоянку – всем и общественному транспорту.

Специалисты напоминают, что за выезд на участки, по которым двигаются автобусы, водителей ждет штраф 1500 рублей. Контролировать порядок на дорогах будут камеры фото- и видеофиксации.

Отметим, что на будущих этапах на дорогах Владивостока обустроят больше 60 километров полос под общественный транспорт. По задумке, такая мера позволит автомобилям двигаться по расписанию и облегчить жизнь жителей города, сократив время в пути. Подробности о ходе работ и нововведениях можно узнать на страничках ЦОДД в Telegram или «ВКонтакте». Ранее «КП – Владивосток» писала, что у ЦОДД появились схемы движения в центре Владивостока с учетом выделенных полос для автобусов.

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