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НовостиВладивосток1 ноября 2022 3:49

Во Владивостоке наконец-то снесут бесполезный надземный переход на Семеновской

Определен подрядчик для выполнения работ по демонтажу
Роман КИРИЛКИН
Долгое время надземный переход не использовался по назначению.

Долгое время надземный переход не использовался по назначению.

Фото: Юлия ДУГИНА

Во Владивостоке состоялся аукцион на снос виадука в районе улицы Семеновской, 15. Работы выполнит компания «Енисей», сообщает «КП» со ссылкой на городскую администрацию.

Как рассказали в мэрии, демонтаж разделят на два этапа. Конструкцию уберут уже в этом году, вслед за ней – инженерные сети и сети связи. В 2023-м состоится благоустройство прилегающей территории и восстановление элементов прилегающего к переходу ТЦ Clover House. Работы могут начаться уже во второй части ноября после подписания контракта.

Состояние надземного перехода в районе площади Семеновской было признано предаварийным. По итогам обследования было принято решение о нецелесообразности проведения ремонтных работ и необходимости сноса объекта, – рассказал замначальника городского управления дорог (которое выступило заказчиком аукциона) Александр Поздняков.

Долгое время надземный переход не использовался по назначению. В прошлом году рядом с виадуком оборудовали пешеходную зебру.

Ранее «КП – Владивосток» писала, что исполнитель должен завершить демонтаж в течение 218 дней. Он обойдется городскому бюджету в 5 миллионов 285 тысяч рублей.

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Заявку на аукцион можно подать до 27 октября (подробнее)

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