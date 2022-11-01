Долгое время надземный переход не использовался по назначению. Фото: Юлия ДУГИНА

Во Владивостоке состоялся аукцион на снос виадука в районе улицы Семеновской, 15. Работы выполнит компания «Енисей», сообщает «КП» со ссылкой на городскую администрацию.

Как рассказали в мэрии, демонтаж разделят на два этапа. Конструкцию уберут уже в этом году, вслед за ней – инженерные сети и сети связи. В 2023-м состоится благоустройство прилегающей территории и восстановление элементов прилегающего к переходу ТЦ Clover House. Работы могут начаться уже во второй части ноября после подписания контракта.

– Состояние надземного перехода в районе площади Семеновской было признано предаварийным. По итогам обследования было принято решение о нецелесообразности проведения ремонтных работ и необходимости сноса объекта, – рассказал замначальника городского управления дорог (которое выступило заказчиком аукциона) Александр Поздняков.

Долгое время надземный переход не использовался по назначению. В прошлом году рядом с виадуком оборудовали пешеходную зебру.

Ранее «КП – Владивосток» писала, что исполнитель должен завершить демонтаж в течение 218 дней. Он обойдется городскому бюджету в 5 миллионов 285 тысяч рублей.

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Заявку на аукцион можно подать до 27 октября (подробнее)

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