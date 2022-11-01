В сушено-вяленом кальмаре из КНР специалисты из Приморья обнаружили плесень

Исследования проводили специалисты Россельхознадзора. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории исследовали больше 12 тонн сушено-вяленого кальмара из КНР. В морепродуктах они обнаружили дрожжи и плесень.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, специалисты взяли пробы продуктов на складе временного хранения во Владивостоке. Исследования проводили в рамках контроля за продукцией изготовителя, так как раньше он уже нарушал технические регламенты.

В партии кальмара допустимый уровень содержания плесневых грибов и дрожжей был превышен в четыре раза. Употреблять такие морепродукты в пищу не стоит, так как они могут вызвать отравление.

Управление Россельхознадзора направит владельцу письмо об изъятии некачественной и опасной продукции. Пока специалисты не проведут экспертизы и не решат вопрос о том, что делать с партией кальмара, она будет храниться в холодильнике на складе.

Напомним, что специалисты Россельхознадзора проверили сливочное масло уссурийской компании и обнаружили в нем признаки фальсификации.

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