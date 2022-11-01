Театральные мастер-классы проведут для детей в Приморье

Детские театральные мастер-классы пройдут в Приморье. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

В рамках всероссийского творческого проекта «Встреча с театром» в Приморье с 6 по 8 ноября пройдет серия увлекательных детских мастер-классов. В них примут участие больше 500 детей, сообщили в правительстве Приморского края.

Посетить занятия и проявить себя смогут маленькие жители Владивостока, Артема, Уссурийска, Надеждинского района и Пожарского округа. Мастер-классы предусмотрены и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, яркими участниками станут воспитанники краевого театра молодежи «Особенные люди», драматического театра «Контакт» и драматического театра Военного восточного округа «Маска».

Посетят значимое событие в мире искусства и обретут новые знания 19 творческих объединений со всего края. Известные спикеры не только поделятся с детьми опытом, но и дадут уникальные рекомендации.

Состоятся мастер-классы во Владивостоке с 6 по 8 ноября включительно на базе городского Дворца детского творчества, который расположен на Океанском проспекте, 43. Научат ребят актерскому мастерству, сценическому движению, а также сценической речи педагог и хореограф Ирина Кузнецова и режиссер, преподаватель по театру, лауреат всероссийских фестивалей Денис Лазутин.

Кроме того, 8 ноября посетит детскую школу искусств № 6 в приморской столице, расположенную по адресу: улица Русская, 21, артист балета, хореограф, заслуженный артист России Илья Кузнецов. Он не только пообщается с ребятами и зарядит их энергией, но и поделится с ними секретами балетного искусства.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что школьница из Владивостока стала победителем заключительного этапа всероссийского конкурса «Большая перемена». Она получила премию один миллион рублей.

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