Более 18 тысяч владивостокцев до сих пор остаются без света из-за пожара на подстанции

К этому часу известно, что авария частично устранена Фото: Администрация Владивостока

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на электроподстанции во Владивостоке. Пожар на объекте оставил Первореченский и Советский районы без света, на утро не открылись 11 садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, что авария произошла 1 ноября, примерно в 19 часов вечера. Предварительно известно, что в результате возгорания в кабельных лотках на электроподстанции «2 Речка» произошел полный выход из строя электроустановки. Как итог: более 650 многоквартирных домов в Первореченском и Советском районах Владивостока, в которых проживают более 30 тысяч человек, остались без электроснабжения.

К этому часу известно, что авария частично устранена, однако без света остаются более 18 тысяч потребителей.

Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту ЧП. По результатам ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

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