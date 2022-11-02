Из-за пожара на подстанции во Владивостоке не открылись более 10 детских садов

Целый район города погрузился во тьму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за возгорания на подстанции без электроэнергии остался целый район Владивостока. Утром среды, 2 ноября, в мэрии города сообщили об отмене работы некоторых детских садов. Подробнее в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Авария на подстанции произошла вечером вторника, 1 ноября. Пожар на объекте оставил без электричества порядка четырехсот домов в Первореченском районе. Это дома на Карбышева, Гамарника, Постышева, Южно-Уральской, Камской, Ильичева. К ликвидации последствий незамедлительно приступили бригады МУП «ВПЭС» и «ДРСК». А тем временем в социальных сетях стали появляться жалобы с видео о том, что целый район города погрузился во тьму.

К этому часу известно, что без света по-прежнему остается ряд жилых домов и социальных объектов. В связи с этим не работают детские сады: 30, 35,169,138, 136, 23, 36, 134, 107,116, 103.

Специалисты уверяют, что уже к полудню электроэнергия вернется в дома владивостокцев. Родителей, чьим детям не удалось сегодня попасть в детские сады, просят отнестись к случившемуся с пониманием.

– Все аварийные бригады сейчас трудятся над ликвидацией последствий пожара, - уточнили в ведомстве.

ОБНОВЛЕНИЕ

К 8:35 часам восстановлено электричество в детских садах 35, 136 и 138. Эти учреждения принимают детей.

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