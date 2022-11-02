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Владивосток1 ноября 2022 22:17

Из-за пожара на подстанции во Владивостоке не открылись более 10 детских садов

Без электричества остался целый район города
Арсений СЕРГЕЕВ
Целый район города погрузился во тьму.

Целый район города погрузился во тьму.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за возгорания на подстанции без электроэнергии остался целый район Владивостока. Утром среды, 2 ноября, в мэрии города сообщили об отмене работы некоторых детских садов. Подробнее в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Авария на подстанции произошла вечером вторника, 1 ноября. Пожар на объекте оставил без электричества порядка четырехсот домов в Первореченском районе. Это дома на Карбышева, Гамарника, Постышева, Южно-Уральской, Камской, Ильичева. К ликвидации последствий незамедлительно приступили бригады МУП «ВПЭС» и «ДРСК». А тем временем в социальных сетях стали появляться жалобы с видео о том, что целый район города погрузился во тьму.

К этому часу известно, что без света по-прежнему остается ряд жилых домов и социальных объектов. В связи с этим не работают детские сады: 30, 35,169,138, 136, 23, 36, 134, 107,116, 103.

Специалисты уверяют, что уже к полудню электроэнергия вернется в дома владивостокцев. Родителей, чьим детям не удалось сегодня попасть в детские сады, просят отнестись к случившемуся с пониманием.

– Все аварийные бригады сейчас трудятся над ликвидацией последствий пожара, - уточнили в ведомстве.

ОБНОВЛЕНИЕ

К 8:35 часам восстановлено электричество в детских садах 35, 136 и 138. Эти учреждения принимают детей.

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