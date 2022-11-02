Знаменитые в Приморье спортсмены 45+ сразятся в футбольном турнире

В соревновании примут участие сильнейшие коллективы Владивостока.
Фото: Министерство спорта Приморского края
Футбольный турнир памяти Петра Зубовского состоится во Владивостоке 5 и 6 ноября. Оценить мастерство сильнейших коллективов столицы болельщики смогут абсолютно бесплатно в спорткомплексе «Восход» по адресу: улица Русская, 74а, рассказали в министерстве спорта Приморья.
Спортсмены сразятся за кубок памяти Петра Зубовского.
Фото: Министерство спорта Приморского края
Проводится памятное событие 18-й раз. Петр Зубовский в прошлом был известным игроком сборной Тихоокеанского флота и владивостокского «Луча», а затем и главным тренером этих команд, заслуженным работником физической культуры России. После его смерти в 2005 году друзья и товарищи легендарного спортсмена выступили с инициативой провести турнир. С тех пор футболисты собираются каждый год, чтобы почтить память приморской легенды.
Начнется мероприятие в 10 утра. Разыграют кубок ветераны приморского футбола в возрасте 45+.
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