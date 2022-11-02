Еще одна площадка для выгула домашних животных появилась во Владивостоке

Огороженная зона для домашних питомцев со специальным оборудованием расположилась вблизи Московской
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
В одном из парков во Владивостоке обустроили площадку для выгула собак. На сегодняшний день это второе по счету пространство для животных. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Огороженная зона для домашних питомцев со специальным оборудованием расположилась вблизи улицы Московской в Покровском парке и открыта для всех желающих. Участок выбран неслучайно. С собаками здесь гуляют часто, но так как парк – зона мемориальная, он требует к себе все же более деликатного отношения.
Архитектор Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова рассказала, что площадка для выгула состоит из двух зон: тамбур и пространство для тренировок. Во второй установлено специальное оборудование для занятий с питомцами.
Площадка для тренировки собак
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о сквере Первой маёвки, который совсем недавно открылся на Чуркине. Заброшенное пространство на Калинина изменилось до неузнаваемости. Вместо неухоженных аллей с разбитым асфальтом теперь здесь ровные дорожки с молодыми деревьями, которые, кстати, высадили сами жители. Появилась площадка с видом на Золотой Рог, лавочки и освещение. Но это еще не все – в сквере сделали зону для тренировки собак.
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