Лесное ОПГ: приморцу дали девять лет строгого режима и штраф в миллион рублей

Нарушителям удалось отправить за рубеж материала на свыше 450 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя преступного сообщества, которое занималось нелегальным оборотом древесины и контрабандой лесоматериалов, осудили в Приморье. 42-летний житель Уссурийска лишится свободы на девять лет, а также заплатит штраф в один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в 2016 году приморец стал частью преступного сообщества и организовал буквально преступную группировку из четырех человек. Все они занимались контрабандой нелегально заготовленных лесоматериалов. Чтобы вывезти «лес» за границу, участники делали фиктивные документы, подавали неверные таможенные декларации от фирм, которые специально для этого и создали. Все это для того, чтобы придать незаконным операциям легитимность.

В ведомстве уточнили, что таким образом нарушителям удалось отправить за рубеж материала на свыше 450 миллионов рублей. Однако в 2018 году сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю «лавочку прикрыли».

В отношении трех других членов группировки приговор вынесли ранее, в отношении руководителя – только сейчас. Мужчину обвиняли сразу по нескольким статьям: руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением; приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере; и три эпизода преступлений по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Приговором фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после отбывания наказания и штраф в размере одного миллиона рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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