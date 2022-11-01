Уссурийская таможня установила нарушения валютного законодательства на 170 миллионов рублей

Фото: Иван Макеев

Нарушения валютного законодательства на 170 миллионов рублей выявили уссурийские таможенники с начала 2022 года. Возбуждено 101 дело об административных правонарушениях. За девять месяцев 2022 года зафиксировано 80 нарушений по итогам 78 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства.

Больше всего проверок прошло в отношении стратегически важных товаров. Речь о лесоматериалах.

В основном дела об административных правонарушениях заводились по фактам непоступления денежных средств от экспорта товаров, невозврата денежных средств за не ввезенные в Россию товары, нарушения установленных сроков представления документов в уполномоченный банк.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», крупную партию контрабанды пиломатериалов из монгольского дуба выявили транспортные следователи в Приморье. Нарушители сбывали незадекларированную древесину в Китай через зону Евразийского экономического союза. Заведено уголовное дело.

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