Во Владивостоке водитель врезался в большегруз

Фото: принтскрин видео

Все произошло во Владивостоке на улице Катерная. Одна из машин врезалась в эвакуатор. Видео, на котором видно пострадавшее авто, выложили очевидцы в telegram-канал Автогарант.

Причина ДТП проста: водитель Toyota Mark X не выдержал правильную дистанцию, из-за чего и въехал в большегруз.

Пострадавших в результате аварии нет.

В комментариях люди удивляются невнимательности водителя.

– Не увидеть огромный грузовик – это талант. Хорошо, что люди не пострадали.

Напомним, что "Комсомольская правда – Владивосток" писала про еще одно ДТП, когда водитель не справился с управлением. Машина Toyota Crown влетел в припаркованные Toyota Corolla Axio и Nissan Juke, задев двигающийся Mitsubishi L200. В результате шофер на «крауне» перевернулся. Авто остался лежать на крыше прямо посреди дороги.

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