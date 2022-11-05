Об этом представительство МИД рассказало в своем Telegram-канале. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что власти Владивостока готовятся к массовым протестам. В местном представительстве МИД прокомментировали эту информацию.

Как рассказали представители министерства иностранных дел во Владивостоке, минобороны Украины аргументируют свое сообщение тем, что в столице Приморья проверяют исправность систем видеонаблюдения, удаленный к ним доступ сотрудников правоохранительных органов, а также удаленный доступ правоохранительных органов, а также устанавливают на входе на массовые мероприятия металлодетекторы.

Представительство МИД не оставило эту информацию без ответа.

– Неплохо, но не докрутили. Надо было противопоставить Россию благословенному Западу. Написать, что в европейских странах системы видеонаблюдения передают изображения не правоохранительным органам, а, например, сразу эльфам, прямиком в Ривенделл. А про детекторы сказать, что перед тем, как установить, их украли сами знаете где.

Напомним, что Приморье вошло в список регионов, где введен режим базовой готовности. В крае усиливают охрану общественного порядка, военных, важных государственных объектов и многое другое. Подробности можно прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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