В полиции заинтересовались историей растерзанной таксы во Владивостоке

Устанавливаются личности владельцев собак и все обстоятельства происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения мужчины о нападении двух бойцовских собак на его питомца. Об этом корреспонденту «КП – Владивосток» рассказали в ведомстве. Подробности – в материале.

– В настоящее время устанавливаются личности владельцев собак и все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – уточнил собеседник агентства.

Напомним, что речь идет о нападении двух стаффов на таксу. Животные вцепились в свою «добычу» с двух сторон, пытаясь буквально разодрать маленького пса. Хозяйка собак бойцовской породы остановить своих питомцев не смогла, тогда на помощь бросились очевидцы. Досталось и прохожей женщине, на которую один из стаффов тоже набросился. От нее заявлений в полицию не поступало.

Владелец таксы – пожилой мужчина – отправился с животным в ветеринарную клинику, но там малышу уже ничем не смогли помочь. Израненного питомца усыпили, и для мужчины, который совсем недавно пережил утрату близкого человека, это стало еще одним ударом.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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