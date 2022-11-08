Во Владивостоке продолжается ремонт Дворца спорта «Юность»

Следит за качеством проводимых работ администрация города и руководство «Юности». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко и начальник управления по работе с учреждениями образования Максим Кильчевский в очередной раз проинспектировали ремонт потолка в Дворце спорта «Юность». Подрядчиком работ выступает компания «Строй-Сити».

По заказу мэрии в течение 40 дней специалистам необходимо обновить во дворце потолок и водосток, железобетонные конструкции и заменить освещение. В данный момент специалисты занимаются восстановлением второго сектора кровли – в зале с бассейном. Качество проводимых работ находится на контроле администрации и руководства «Юности».

– Это социально значимый объект, поэтому ремонт должен быть завершен в срок, а также выполнен качественно. Сейчас дети вынуждены заниматься в других учреждениях, и нельзя допустить, чтобы такая история повторилась. Администрация города привлекла стройнадзор для контроля за ходом ремонта до его фактического окончания, – рассказал Сергей Дмитриенко.

Кровля протекла во время подготовки «Юности» к Международным спортивным играм «Дети Азии». Крышу и потолок пришлось ремонтировать повторно, для этого пришлось объявлять новый аукцион на проведение таких работ. Юные спортсмены пока могут заниматься в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

Напомним, ремонт потолка во Дворце спорта «Юность» идет полным ходом. В этом году в учреждении уже ремонтировали крышу, однако спорткомплексу потребовался повторный ремонт из-за случившейся до этого протечки крыши.

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