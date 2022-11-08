Москва разрешила приморцам возобновить полеты в восточную туристическую страну

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росавиация и Международный аэропорт Владивосток одобрили запуск рейсов авиакомпании «Аэрофлот» – предполагается, что перевозчик организует маршруты из Владивостока в Пхукет и Бангкок. Однако это не гарантирует начало полетов.

Тема возобновления полетов в туристическую страну из Приморья давно муссируется среди предпринимателей и авиационных властей. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в этом заинтересованы тайские перевозчики. Исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате рассказала АТОР, что рейсы могут запустить осенью 2022 года. Однако пока, считают эксперты, говорить о старте маршрута преждевременно. Цены на билет также неизвестны. На сайтах бронирования и покупки билетов доступен лишь один прямой рейс на 26 ноября 2022 года Владивосток – Бангкок. Стоимость на момент публикации – 103 тысячи рублей.

В социальных сетях тем не менее все еще тиражируют скан якобы направленного в МАВ запроса на запуск рейса «Аэрофлот» в Таиланд 26 ноября. В авиакомпании пока не комментируют ситуацию. Старт полетов официально не подтвержден.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, что в обозримом будущем могут быть запущены рейсы из дальневосточного центра в индийскую столицу Дели, а также в другие штаты этой страны.

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