ДОМ.РФ предоставит 7,6 миллиарда рублей в кредит для строительства очередного ЖК во Владивостоке

Компания рассчитывает построить 1,3 тысячи квартир. Из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Банк ДОМ.РФ предоставил застройщику ФСК (точнее, «дочке» компании – «ФСК-Регион») более 7,6 миллиарда рублей в кредит на строительство жилого комплекса в столице Приморья. Класс будущих домов – комфорт. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Силами девелопера в Первореченском районе Владивостока появятся 1,3 тысячи квартир. Их общая площадь составит 97 тысяч квадратных метров. Ранее в Приморье ФСК не участвовала в каких-либо проектах. При этом девелопер уже сообщал, что строительные амбиции компании на Дальнем Востоке оценены примерно в 50 миллиардов рублей. Это как минимум 300 тысяч квадратных метров площади.

ФСК уже освоилась на рынке недвижимости. Это один из крупнейших российских застройщиков, работающий с домостроительными панелями в Москве, Петербурге, Калужской областях и Подмосковье.

Напомним, в сентябре 2022 года банк ДОМ.РФ сообщил о предоставлении 40 миллиардов рублей на создание жилфонда в дальневосточном центре. Ранее корпорация ДОМ.РФ выставила на торги живописный участок Владивостока.

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