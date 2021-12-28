"О нас не помнят": островитяне на Попова пожаловались губернатору, планируют - президенту

Жители собрались в мороз для коллективного обращения. Фото: ТГ-канал blog_vladivostok

Отрезанные от центра Владивостока жители острова Попова [территориально относится к Первомайскому району города] записали большое видеобращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Жители заявили, что транспортное сообщение практически отсутствует, они требуют исправить ситуацию и создать возможность перевозить грузы. Видеозапись разместили в соцсетях, как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток".

- О нас никто не помнит. О нас никто не думает, о нас вообще никто не хочет заботиться. Каждый год мы упрашиваем <...> мы теперь требуем. У нас единственный выход был - баржа, проезд на которой стоит полторы тысячи, сейчас, на самом деле, сдала. <...> Каждый год при перевозе топят машины или теряют груз, - рассказали авторы.

Жители прикрепили видеокадры вокзала, на котором они ожидают парома. Здесь нельзя купить теплых напитков, а погреться в здании с кровлей - и подавно.

- А это наш вокзал на острове Попова Первомайского района. В -25 люди ждут парома на этом прекрасном вокзале, - рассказала жительница. Островитяне добавили, что обратятся к президенту, если никаких мер не примут.

По пирсу на Попова вопрос решается крайне медленно: в феврале уходящего года было заявлено, что реконструкция запланирована на ближайшие два-три года. На остров Попова ходит только один паром - многолетний "Босфор Восточный". Многофункциональное судно привлекли и в ледяной апокалипсис в ноябре 2020 года: он перевозил жителей с Русского острова в город и обратно.

К слову, спустя день после публикации обращения паром вышел из строя - при чем, после ремонта. Инцидент расследуют, в аварии замешан пьяный капитан. "Босфор Восточный" морские волки заправили переохлажденным топливом.

ОБНОВЛЕНИЕ. В пресс-службе администрации Владивостока объявили о планах построить стационарный морской вокзал на острове Попова. Поручение отдал губернатор края Олег Кожемяко. Подробнее - в материале КП.

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