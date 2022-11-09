В районе детской площадки во Владивостоке мужчина открыл огонь

По словам очевидцев, он поругался с другими приморцами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке неизвестный открыл огонь на улице. По словам очевидцев, между ним и другими приморцами произошел конфликт, но по какой причине, остается загадкой.

Как рассказали местные жители, из здания общепита выбежали несколько человек, у одного из них в руках был пистолет, а позже на улице раздались оглушительные выстрелы. Еще больше пугает то, что все произошло рядом с детской площадкой, могли пострадать малыши и их родители.

Что заставило мужчину открыть огонь, неизвестно. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой муниципального управления МВД, чтобы во всем разобраться.

Представители ведомства ответили редакции, что все произошло в Первомайском районе на улице Марины Расковой. Полиция опросила очевидцев, проверяет кадры, которые появились в социальных сетях, и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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