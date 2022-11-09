Юрий Трутнев: «Самая большая претензия у нас к минздравам Дальнего Востока»

Многие показатели не доходят до установленных указом президента. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полпред президента РФ рассказал про ход реализации национальных проектов. Многие показатели не доходят до установленных указом президента, а ведь к 2024 году они должны достичь среднероссийского уровня. Свою позицию Юрий Трутнев озвучил на брифинге после заседания Совета ДФО во Владивостоке, которое состоялось в среду, 9 ноября. Подробности – в материале «КП».

Юрий Трутнев объяснил, что больше всего претензий сегодня к министерствам здравоохранения регионов Дальнего Востока:

–19 показателей сегодня не достигают среднероссийского уровня. Мы договорились о том, что в течение недели коллеги из министерств здравоохранения подготовят доклад, в котором укажут, каким образом и в какие сроки они будут выполнять поручения президента Российской Федерации.

Полпред также добавил, что окружающая ситуация не должна влиять на уже утвержденные проекты, особенно учитывая их важность.

– Но хочу сказать простую вещь. Да, конечно, специальная военная операция добавляет работы, добавляет ответственности, но совершенно не отменяет необходимости реализации уже принятых президентом решений.

Напомним, что здравоохранение – не единственная проблема региона. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что Юрий Трутнев также отметил, что в 2022 году на Дальнем Востоке необходимо построить 225 социальных объектов, при этом введено в эксплуатацию всего 55 зданий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Колоссальную помощь получат приморцы, работающие на себя

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.