Полпред президента в ДФО раскритиковал министерства за низкое качество жизни на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре главных вопроса обсудили на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, в котором принял участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Традиционно разговор коснулся мобилизации, СВО, а также качества жизни в регионе и строительства социальных объектов, показателями которых чиновник остался недоволен. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Качество жизни и социнфраструктура

По словам Юрия Трутнева, к 2024 году качество жизни на Дальнем Востоке должно стать выше среднероссийского, но из 165 показателей по 12 национальным проектам целый ряд показателей установился ниже заданного уровня.

– Эта работа должна проводиться в любое время, независимо от отгружающей ситуации. <...> Сегодня мы послушаем представителей министерств, почему так происходит, и что делается для выполнения указа президента. <...> Наибольшее количество таких показателей в национальном проекте «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Экология». Попрошу Минздрав, Минстрой, Минприроды, Минтранс и Минпросвещения доложить, почему не выполняется поручение президента Российской Федерации.

Дальневосточный куратор отметил, что в 2022 году в регионе необходимо построить 225 социальных объектов, при этом введено в эксплуатацию всего 55 зданий. К тому же сроки строительства 20 из них перенесены на более поздний период.

– Неблагоприятная ситуация фиксируется в Хабаровском крае, Приморском крае, Республике Бурятия. Тоже хочу от глав регионов сегодня услышать, как будем исправлять ситуацию. Средства выделены, – добавил Юрий Петрович.

Мобилизация и СВО

Среди прочего спикер напомнил, что все мобилизованные ежемесячно получают выплату в размере не менее 195 тысяч рублей. В том числе для дальневосточников, находящихся в зоне боевых действий, подготовлена специальная выплата в 150 тысяч рублей, которую приморцы получат в ноябре по поручению губернатора края.

– Регионы постарались обеспечить военных всем необходимым для участия в спецоперации, экипировать их. Во многих лагерях подготовки я успел за это время побывать. Хочу поблагодарить и представителей Министерства обороны, и губернаторов. Работа, на мой взгляд, ведется квалифицированно, – отметил Юрий Петрович, видимо, вспоминая свой недавний визит на полигон «Бамбурово».

Также спич полпреда коснулся задач спецоперации и ее информационной поддержки на Дальнем Востоке:

– Мы должны доводить до каждого жителя информацию о том, что в эти дни бойцы, участвующие в специальной военной операции, борются не только за права жителей новых регионов, но и за независимость нашего государства, за предотвращение угроз, создаваемых агрессивным поведением Североатлантического Альянса.

Дополнительно

В конце подводки полпред предложил обсудить итоги Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре. Также он представил нового начальника приморского УМВД и председателя совета руководителей территориальных органов МВД России в ДФО Александра Табакаева и пожелал ему успехов в работе.

Добавим, что в совещании приняли участие дальневосточные министерства промышленности и торговли, министерства труда, министерства финансов, транспорта, министерства экономического развития и министерство по развитию Дальнего Востока.

ПО ТЕМЕ:

Выяснилось, что происходит на полигонах береговых войск в Приморье

Полпред Юрий Трутнев и губернатор края Олег Кожемяко лично побывали на полигонах в Приморье (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.