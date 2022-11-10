В зону СВО из Приморья отправился третий отряд добровольцев

Еще один отряд отправился в зону СВО Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Еще один отряд уезжает в зону СВО. Об этом сообщает правительство Приморья. Ребята – добровольцы из отряда «Тигр». Провожать бойцов лично приехал глава края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Это уже третий отряд добровольцев из Приморья, которым предстоит защищать нашу Родину на передовой. Популярность боевой группы стала возрастать тогда, когда «тигровцы»-первопроходцы показали успешную совместную работу со 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Тогда же сформировался и второй отряд, который также отправился в зону СВО.

Провожал бойцов губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он пообщался с бойцами и еще раз напомнил обо всех социальных гарантиях для них.

Провожал ребят лично губернатор Приморья Олег Кожемяко Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

– Наши ребята всегда держались мужественно, не бросали своих. И вам нужно продолжить эти славные традиции. У вас отличный, слаженный коллектив с боевым духом. Желаю воинской удачи, соблюдайте необходимую разумность, берегите себя! – обратился к «тигровцам» глава региона.

Глава региона напомнил о том, что уже в ближайшие дни ребятам доставят специальное оборудование и дополнительное обмундирование. В свою очередь бойцы рассказали, как проходила их боевая подготовка на полигонах в Приморье.

– Отличная, добросовестная подготовка инструкторами. Изучали и тактику ведения боя, и обращение с оружием. Уверен, те знания, которые мы получили во время тренировок, помогут нам выполнить поставленную задачу, – поделился один из добровольцев.

Кстати, накануне «Комсомолка» рассказывала, что же происходит на приморских полигонах. Юрий Трутнев лично ознакомился с подготовкой военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев.

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