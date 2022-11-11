Стало известно, как будет выглядеть Владивостокская кольцевая автодорога

Олег Кожемяко на заседании Градостроительного совета. Фото: правительство Приморья.

Архитекторы утвердили общую концепцию прохождения Владивостокской кольцевой автодороги. Это необходимо для обоснования инвестиций проектирования и строительства объекта. Недостатки работы обсудили 11 ноября на заседании Градостроительного совета Приморского края, в котором участвовал губернатор Олег Кожемяко.

Специалисты АО «Гипростроймост Санкт-Петербург» представили вариант расположения дороги. Руководитель филиала во Владивостоке Игорь Скороходов отметил, что главная сложность в работе – вписать ВКАД не только в существующую, но и в перспективную улично-дорожную сеть города.

Губернатор Приморья также подчеркнул, что все решения в проекте должны быть максимально реализуемыми при строительстве.

– Проект представлен и одобрен на всех уровнях. Он нужен городу, без него сложно представить дальнейшее развитие и планировочные решения. И на данном этапе уже проделана большая работа, которая ляжет в основу будущего проекта автодороги, – заявил губернатор.

Эксперты уже утвердили трассировку объекта, но ее еще будут дорабатывать. Об этом рассказал главный архитектор Приморья Александр Котляров:

– Нужно определиться, на каких участках прокладывать тоннели или возводить эстакады, а также доработать места примыкания ВКАДа ко всем перспективным развязкам в существующей транспортной сети города. Все эти детали еще раз обсудят, и на их основе будет принято итоговое решение.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что ВКАД поможет значительно уменьшить пробки в центре Владивостока, перенаправить грузы из порта в объезд и дать новое развитие острову Русский.

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