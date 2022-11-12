Во Владивостоке завод «Соллерс» может начать производство китайских кроссоверов

Автомобили принадлежат компании Chery. Фото: Telegram-канал @сhinamashina.

ПАО «Соллерс» может начать производить китайские кроссоверы. Такое предположение появилось после того, как на территории завода обнаружили машины Omoda C5 компании Chery.

Фотографии четырех кроссоверов появились в социальных сетях. Как рассказал очевидец, за железнодорожными путями в здании справа находится сборочный цех бывшего завода Mazda, а за забором – контейнерный терминал Pacific Logistic, куда привозят автомобили из Китая, в том числе и Omoda.

– Так что полной уверенности в том, что здесь обязательно начнется их производство, нет. Но все следы ведут в сборочный цех. И в переносном смысле, и в буквальном, – пишет приморец.

Напомним, что компания во время Восточного экономического форума 2022 года уже рассказывала об интересе укрепить сотрудничество в Chery. Также «Комсомольская правда – Владивосток» писала об уходе Mazda из автосборочного предприятия «Соллерс».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.