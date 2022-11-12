В Приморье пройдет первый Всероссийский военно-патриотический диктант

Приморские школьники могут принять участие в первом Всероссийском военно-патриотическом диктанте, который стартует 15 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

В министерстве образования Приморья поделились, что главная цель диктанта – объединить людей, которые интересуются военно-патриотическим обучением. Во время подготовки к школьники получат знания, которые помогут дальше изучать историю страны, а педагоги улучшат методы своей работы.

Написать диктант могут все желающие, кто любит историю России и чувствует себя патриотом, участие возможно с 14 лет. В рамках акции необходимо ответит на 60 вопросов в течение часа. Среди тем – военные победы нашей страны, полководцы и герои. Будет и особая группа заданий, которая проверит знания людей о государственных символах и памятниках, достижениях в науке, искусстве, спорте.

Во Владивостоке диктант стартует 15 ноября и продлится до 30 числа. Написать его можно в Дальневосточном федеральном университете и учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ Приморья. На последней площадке акцию проведут для 48 школьников Надеждинского района – курсантов, которые проходят учебные сборы по начальной военной подготовке.

Кстати, с 15 по 30 ноября ответить на вопросы можно в режиме онлайн на официальном сайте диктанта.

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