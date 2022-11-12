Самый крутой и опасный спуск во Владивостоке перекроют из-за непогоды

Жителей и гостей города на время снегопада просят не выезжать на дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за надвигающейся на Владивосток непогоды в городе ограничат движение по некоторым дорогам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

По информации оперштаба, созданного при муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий», ограничения введут для большегрузов, также под запрет попадет самый опасный и крутой спуск, речь идет об участке на Капитана Шефнера. Закроют и подъем на эту улицу.

Представители оперативного штаба добавили, что в случае ухудшения погодных условий временные ограничения могут ввести и на объездной трассе Седанка – Патрокл.

Напомним, что на Владивосток надвигается сильный снегопад. По информации синоптиков, начнется он 12 ноября в 22:00, поэтому жителей и гостей города просят не выезжать на дороги. Как поделились метеорологи, в краевой столице выпадет 20 миллиметров осадков. Из-за неблагоприятных погодных условий все службы жизнеобеспечения находятся в режиме повышенной готовности.

По всему краю объявили штормовое предупреждение.

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