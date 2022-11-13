Службы Владивостока засыпали реагентами дороги Зеленого Угла после массовой аварии

Кадры с места аварии. Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

В мэрии Владивостока подчеркнули, что обработали пескосолевой смесью трассу в новый микрорайон Зеленый Угол. Ранее там произошла массовая авария из-за гололеда на спуске. Пострадали около десяти припаркованных машин. В администрации отметили, что дорога не принадлежит балансу муниципалитета, это значит, что реальный собственник будет привлечен к ответственности за ненадлежащее состояние своего объекта.

– Обработаем пескосолевой смесью сейчас собственными силами, – рассказали в пресс-службе администрации.

Напомним, об аварии «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала в отдельном материале. Из-за гололеда водитель легковушки, съезжавшей со спуска, потерял контроль и влетел в припаркованные машины. Ущерб сложно оценить.

К слову, открыта и другая опасная дорога – спуск на улице Капитана Шефнера. Причиной перекрытия, а также массовой аварии и гололеда стал снегопад, прошедший во Владивостоке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.