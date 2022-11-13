Губернатор Приморья попросил водителей не выезжать на дороги

Трасса недалеко от моста через Мельгуновку, Ханкайский район. Фото: принтскрин, Telegram-канал Primzori

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил водителей региона не выезжать на дороги. Причина в прошедшем накануне, в ночь на 13 ноября, снегопаде. Глава попросил отказаться от поездок ради безопасности.

– По краю прошел снег, во Владивостоке – дождь со снегом. Местами на дорогах гололед. Прошу водителей по возможности отказаться от поездок. Тем, кто вынужден сесть за руль, следует быть максимально осторожными. К вечеру обстановка должна нормализоваться, работают дорожные службы, перевалы открыты.

Обстановка действительно остается напряженной на некоторых дорожных участках. Как узнала «Комсомольская правда – Владивосток», гололед запечатлели на межмуниципальной дороге – границе Ханкайского и Хорольского районов. Затруднен проезд в Кавалерово. А в дальневосточном центре ранее произошла массовая авария в микрорайоне Зеленый Угол.

В правительстве Приморья тем не менее заявили, что проезд открыт ко всем населенным пунктам.

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