Проезд ко всем населенным пунктам во время снегопада обеспечен в Приморье

Над уборкой осадков в Приморье работали 120 снегоуборочных машин. Фото: Правительство Приморского края

На опасных участках и перевалах Приморского края в ночь с 12 по 13 ноября дежурили специалисты и техника. Поэтому удалось избежать серьезных аварий и перекрытий, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Как рассказали в правительстве, над уборкой последствий осадков работали 120 снегоуборочных машин. В министерстве отметили, что за ночь серьезных происшествий не произошло. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.

– Основной снегопад начался после 22:00. Перекрывали только Лазовский перевал для большегрузного транспорта. Техника отработала, движение запущено, – добавили в АО «Примавтодор».

Очистка и обработка краевых дорог продолжаются. Ведется мониторинг, специалисты так же дежурят на опасных участках. Задействовано около 200 единиц техники разного типа.

Напомним, ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение. Затем ночью с 12 по 13 ноября стихия обрушилась на Владивосток. На дорогах города образовалась наледь, последовали аварии. Крупнейшее ДТП произошло в микрорайоне Зеленый Угол. Подробнее о последствиях снегопада, о которых стало известно «КП», мы писали в отдельном материале.

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