Модельная библиотека из Владивостока одержала победу в номинации конкурса «Золотая полка»

В качестве приза библиотека получит программы повышения квалификации для сотрудников. Фото: управление культуры администрации Владивостока.

Владивостокская Центральная библиотека имени Антона Чехова одержала победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Золотая полка». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Библиотека приморской столицы победила в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки» по Дальневосточному федеральному округу. Всего в конкурсе приняли участие больше 100 учреждений.

– Конкурс «Золотая полка» проводился для активизации работы по формированию фондов модельных библиотек. Среди критериев оценки участников – эффективность подбора книг, оригинальные решения организации пространства, оформления книжного фонда и активное использование электронных ресурсов, – рассказали в краевом министерстве культуры и архивного дела.

Как поделилась начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, Центральная библиотека Владивостока впервые приняла участие во всероссийском конкурсе. Для этого сотрудники учреждения заполнили анкету, написали два эссе – по модельному фонду и электронным ресурсам учреждения, а также сняли имиджевый ролик.

В качестве приза библиотека получит программы повышения квалификации для сотрудников, а также коллекцию книг от партнеров проекта. С победой учреждение поздравила зампредседателя правительства Приморья – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

Во Владивостоке первая модельная библиотека открылась в сентябре 2021 года.

Модельные библиотеки создают в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы".

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