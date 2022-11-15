Авто завалилось на крышу: маштабная авария на острове Русский попала в объектив очевидца

На место уже прибыли сотрудники ДПС. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария случилась вечером, 15 ноября, на острове Русский во Владивостоке. Здесь столкнулись сразу несколько машин, при этом одна из них перевернулась на крышу. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Участниками двух столкновений, по предварительной информации, стали четыре машины. При этом кроссовер Honda Vezel оказался на клумбе слева, следом за ним на аварийках стоит Subaru XV. С другой стороны дороги – перевернутый автомобиль, марку которого сложно разглядеть, он столкнулся с Nissan Note. Рядом видно сбитый дорожный знак. Помимо разбитых авто на проезжей части раскиданы детали, поэтому проезд крайне затруднен.

В месте ДТП собралось довольно много людей. Уже прибыл наряд ДПС. Специалистам еще предстоит выяснить подробности столкновения. Данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала про еще одну аварию на острове Русский. Маршрутный автобус тогда врезался в дерево. Никто не пострадал.

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