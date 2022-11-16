Тачки в хлам: ночную аварию в дальневосточной столице обсуждают в соцсетях

Фото – скриншот из видео.

Серьезная авария произошла во Владивостоке минувшим вечером вторника, 15 ноября. Служба аварийных комиссаров «Автогарант» сообщает о пострадавших. Подробности в материале – «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что участниками ДТП стали две автомашины: Toyota Aqua и Honda Insight. Предположительно, водитель первой выезжал со второстепенной трассы на главную в районе Водоканала и по неизвестным пока причинам не уступил дорогу «Инсайту». Не исключено, что причиной аварии могла стать банальная невнимательность одного из участников движения. Последствия оплошности – на видео.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали одного человека – пассажирку Honda Insight. О других пострадавших информация отсутствует.

Судя по тому, в каком состоянии оба автомобиля, удар был неслабым, да и скорость немаленькая. Теперь устанавливать все обстоятельства произошедшего предстоит компетентным органам.

Напомним, что во вторник магнитом для ДТП стал и остров Русский. Сразу две аналогичных аварий произошли там минувшим вечером.

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