Капитальный ремонт сети ливневой канализации проведут на Карьерной во Владивостоке

Сеть ливневой канализации в столице Приморья приводят в порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть ливневой канализации приведут в порядок на улице Карьерной во Владивостоке. Специалистам предстоит разобрать деформированные секции перепускного канала, установить новые, укрепить входной и выходной участки. При этом подрядчик, которого определило городское управление дорог, должен завершить работы до конца этого года.

Ремонт пройдет на участке в районе дома № 11 на Карьерной. После завершения реконструкции строителям предстоит восстановить благоустройство территории. Напомним, в этом году систему ливневой канализации модернизируют во многих районах Владивостока. На некоторых улицах рабочие трудятся в рамках комплексного ремонта, по другим адресам – в ходе плановых работ.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», ливневую канализацию уже починили на проспекте Красного Знамени, 86 и 127, в поселке КЭТ, 1, на острове Русский, на острове Попова, Адмирала Горшкова, 34, Военном шоссе, 34, Жигура, 40 лет ВЛКСМ, 12, Беляева, 2, Интернационльной, 52, 4-й Проходной, Морозова, 7, Нейбута, 30, Снеговой, Космонавтов, 25-27 и по другим адресам. Совсем недавно сеть ливневок обустроили на проблемном участке в районе домов 71-77 на Луговой. Дорогу здесь постоянно размывало грунтовыми водами, поэтому рабочие делали ремонт с учетом особенностей рельефа.

Помимо этого специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно прочищают сети, восстанавливают люки, решетки дождеприемных и смотровых колодцев, которые часто попросту воруют. Поэтому на многих участках их заменяют на антивандальные.

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