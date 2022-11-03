Во Владивостоке асфальтируют проблемный участок на Луговой

Асфальт уложат в два слоя. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Дорожники начали асфальтировать проезд в районе домов 71-77 на Луговой во Владивостоке. Здесь ранее обустроили сеть ливневой канализации, а сейчас укладывают в два слоя новое покрытие. Участок раньше постоянно затапливало водой, поэтому специалисты проводят ремонт с учетом особенностей рельефа.

Чтобы отвести с дороги грунтовые воды, которые разрушают полотно, подрядная организация смонтировала дождеприемные лотки и смотровые колодцы. По словам сотрудников управления дорог городской администрации, работы по укладке асфальта займут несколько дней. При этом весь ремонт проходит под контролем специалистов мэрии.

На участке сделали систему водоотведения. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», в этом году в городе комплексно благоустраивают 33 участка. Речь идет о дорогах на острове Русский, улицах Нейбута, Калинина, Адмирала Фокина, Багратиона, Гульбиновича, Краснозаводской, Глинки и по другим адресам. Работы здесь включают в себя не только асфальтирование, но и водоотведение, обустройство пешеходных зон, при необходимости – установку леерных ограждений и ремонт лестниц. На многих объектах ремонт уже завершился.

Если говорить о локальных работах, которые не менее важны, то в число приоритетных участков в городе вошли больше 100 адресов и список постоянно расширяется. Специалисты недавно уложили новый асфальт на Гамарника, Чапаева, Фастовской, Третьей Рабочей, Русской и других улицах. Дорожники стараются охватить как можно больше проблемных зон, пока позволяет погода.

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