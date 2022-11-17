В Приморье пьяный мужчина погиб под колесами поезда

Сотрудники полиции и следственного комитета на транспорте проводят проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Приморье на железнодорожных путях погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной полиции.

Как поделились представители ведомства, 50-летний приморец возвращался домой от сестры. Будучи пьяным, он прогуливался вдоль железнодорожных путей, а в это время на него ехал пассажирский поезд. Машинист заметил человека, подал громкий сигнал, а после экстренно затормозил. Однако это не спасло мужчину, он попал под колеса состава. ЧП произошло на станции «Угловая – Пост».

Сотрудники транспортной полиции Владивостока проводят проверку. К делу также подключился и следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК. Следователи осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Не первый раз в Приморье происходят ЧП на железнодорожных путях. Летом этого же года пьяная женщина попала под колеса поезда, ни звуковой сигнал, ни экстренное торможение не помогли избежать несчастья. Жительнице Приморья диагностировали переломы ребер, рук и внутреннее кровотечение, из-за чего врачи делали ей многочисленные операции.

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