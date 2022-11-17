Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность пострадавшего. Фото: Социальные сети

Полицейские установили личность мужчины, который приставал к школьнику во Фрунзенском районе. Им оказался 33-летний житель Владивостока, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудники МВД исследовали видеозапись из соцсетей и приступили к проверке. На кадрах в отношении несовершеннолетнего совершаются противоправные действия.

Личности участников инцидента оперативно установлены. По ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы задержан и доставлен в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку 33-летний местный житель.

Также инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность пострадавшего 8-летнего школьника. Собранные материалы переданы в приморский СК для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в социальных сетях появился видеоролик, на котором неизвестный пристал к ребенку и повалил его на землю около школы № 6. Затем подозрительный человек потянулся к лицу ребенка. Под конец и вовсе мужчина раздвинул ноги школьника. Местных жителей инцидент привел в ярость.

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