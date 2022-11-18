Для реконструкции понадобилось еще 46 миллионов. Фото: Руслан НОВИКОВ

Затянувшийся ремонт Спортивной набережной во Владивостоке планируется завершить до 15 декабря. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Дирекции общественных пространств. Сейчас на объекте укладывают брусчатку, затем, после аукциона, новый подрядчик займется монтажом освещения, камер видеонаблюдения и заливкой трибун.

На данный момент на главной набережной города уже завершены основные бетонные работы. Когда благоустройство закончится, на участке установят облегченные ограждения вместо демонтированных массивных парапетов. Так, у гостей места появится возможность наслаждаться морской панорамой. В том числе здесь оборудуют две трибуны, по которым можно будет спуститься к воде.

– Кроме того, будут установлены новые опоры освещения, которые перенесут дальше от парапета, чтобы также визуально открыть море, – добавили в пресс-службе.

Сейчас на объекте укладывают брусчатку. Фото: Руслан НОВИКОВ

Ранее издание писало, что основная часть благоустройства набережной завершится к первому сентября. Из-за сетевых организаций, которые занимались здесь обновлением теплотрассы и ремонтом ливневой канализации, сроки сдвинулись на зиму.

Стоит отметить, что общая сумма благоустройства набережной уже превысила 138 миллионов рублей. Недавно появилась информация, что для реконструкции понадобилось еще 46 миллионов.

На главной набережной города уже завершены основные бетонные работы. Фото: Руслан НОВИКОВ

Дирекция запустила два аукциона, чтобы определить подрядчика, который до конца года зальет подиумы для трибун, соберет террасы, обнесет территорию металлическими и железобетонными ограждениями, а также установит малые архитектурные формы. На эту часть благоустройства выделено больше 34,6 миллионов рублей.

Вторая часть более технологичная: подрядчик должен обустроить систему видеонаблюдения и освещение. Он проложит трубы для кабелей, зальет участок бетоном, поставит фонари и проложит кабель для видеонаблюдения.

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