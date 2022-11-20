Прогноз погоды 20 ноября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Если еще в субботу жители Приморья наслаждались хорошей погодой, то 20 ноября ситуация резко изменилась. А все потому, что с запада в Приморье пришел циклон, который принес в край дожди, снег различной интенсивности, а на некоторые районы и вовсе обрушил два вида осадков. В отдельных районах края на дорогах ожидается гололед, водителям стоит быть осторожнее.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного, в первой половине сильный. Температура воздуха +6...+8 °С.

В Находке облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.

В Уссурийске облачно, небольшие, временами умеренные осадки. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9 °C.

В Артеме пасмурно, ожидается ливневой дождь. Слабый ветер, вечером утихнет до одного метра в секунду. Температура воздуха +7...+8 °C.

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