«Накажите автохамку»: приморцев возмутил поступок автомобилистки

Неприятный инцидент произошел в Покровском парке. Фото: Dpscontrol_news

Прогуляться по Покровскому парку – отличный вариант провести досуг. Вот только жительница Владивостока решила сделать это прямо за рулем своего авто, чем очень разозлила пешеходов. Люди прозвали девушку автохамкой и просят сотрудников ГИБДД наказать ее за такое поведение.

Не первый раз автолюбители неприятно удивляют приморцев. «Комсомолка» рассказывает о подобных случаях, один из таких, например, произошел почти год назад. Приморцы выкладывали фотографии, на которых Porsche припаркован прямо на пешеходном переходе. Полиция выяснила, что машина принадлежит 43-летней жительнице Владивостока. Ее привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 за парковку машины на пешеходном переходе.

Похожая ситуация произошла и с автомобилем Lexus на улице Русской. Против 46-летнего водителя также составили протокол по части 3 статьи 12.19. На лобовом стекле машины находился пропуск МВД, однако ни правонарушитель, ни его родители никакого отношения к полиции не имеют.

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