Специалисты отчитались о состоянии здоровья спасенного котенка леопарда в Приморье

Леопарда спасли в августе 2022 года. Фото: Центр «Тигр»

Ветеринарное обследование показало, что спасенный леопард Leo 260M находится в прекрасной форме – его вес увеличился в четыре раза. Летом он поступил в Центр «Тигр» четырехкилограммовым беззащитным комочком. А сейчас превратился в здорового и упитанного леопарда-подростка, у которого есть все шансы вернуться в свой родной дом.

– Осмотр показал, что у леопарда все хорошо. Состояние можно оценить «на пятерку», кот здоров и упитан. Сейчас у него идет смена зубов. По общей оценке, пока ничего не препятствует возможности его выпуска в дикую природу. Впереди – продолжение реабилитации, оттачивание охотничьих навыков, – уточнил Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО Центр «Тигр».

Переезд в новый для котенка просторный вольер – часть программы реабилитации. Площадь нового дома леопарда составляет около 0,5 гектара, что значительно превосходит размеры его прежнего вольера. На новой территории больше места для изучения, игр и, конечно же, оттачивания навыков охоты.

Напомним, что истощенного маленького леопарда спасли сотрудники национального парка «Земля леопарда». Детеныша отловили с разрешения Росприроднадзора, без защиты он бы погиб.

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