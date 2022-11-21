Страшно ездить: в Приморье обсуждают ДТП, где погибла 20-летняя девушка

Повреждения авто после аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Фокино полицейские проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности трагический аварии – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, ранним утром субботы в районе автовокзала в Фокино произошла авария, в которой погибла 20-летняя девушка. Местная жительница переходила дорогу по пешеходному, но не регулируемому переходу. На улице было еще темно, а освещение по непонятным причинам отсутствовало. На полной скорости ее сбила Toyota Corolla. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы и позже скончалась карете скорой помощи.

В полиции информацию об этом подтвердили. За рулем «Короллы» находился 66-летний мужчина. Его стаж составляет 30 лет, а в текущем 2022 году шофера ни разу не привлекали к административной ответственности.

– По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию, – уточнили в ведомстве.

Ситуацию сейчас очень бурно обсуждают в местных социальных сетях. Фокинцы жалуются на то, что переходить дорогу, которая теперь состоит из четырех полос, стало просто нереальным. Накануне здесь же, где и произошла смертельная авария, грузовик сбил пожилую женщину. Водитель даже не остановился, а пенсионерка, находясь в глубоком шоке, и вовсе не додумалась вызвать полицию.

Отметим, что на обновленной трассе до сих пор нет разметки. Пешеходы на свой страх и риск вынуждены переходить дорогу. А ведь каждый день ее приходится преодолевать ребятам, идущим в школу. Регулировщика на трассе тоже нет, хотя, говорят местные, очень хотелось бы. Уличное освещение, по рассказам водителей и пешеходов, зачастую отсутствует. А это, как можно догадаться, еще больше усугубляет ситуацию.

– Страшно не только переходить дорогу, но и ехать по ней. Пешеходов еле разглядеть можно, вот так едешь и не знаешь, откуда может появиться, – поделился один из автомобилистов с корреспондентом «КП».

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