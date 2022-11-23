Больше 80% мобилизованных приморцев получили региональные единовременные выплаты

Сегодня специалисты правительства края продолжают работать по спискам, которые им направляют военные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 тысяч 474 мобилизованных жителя Приморья получили единовременную выплату. Это число составило 80% тех, кому выплатили по 150 тысяч рублей, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на министра труда и социальной политики региона Светлану Красицкую.

По словам министра, сегодня специалисты правительства края продолжают работать по спискам, которые им направляют военные. На их основании ведется перечисление выплат мобилизованным.

До конца ноября этот процесс планируют завершить.

К слову, предложение выплачивать военнослужащим единовременно по 150 тысяч рублей власти региона приняли еще в октябре. Перед этим с соответствующим призывом выступил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что решение о выплатах 150 тысяч рублей было принято 20 октября. Тогда же губернатор Олег Кожемяко рассказал, что для семей бойцов утверждены специальные меры поддержки. Позднее, в конце ноября, глава Приморья поручил ускорить выплаты мобилизованным.

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