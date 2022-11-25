Специалисты обрабатывают дороги и проводят очистку от снега. Фото: АО «Примавтодор»

Приступили к обработке дорог противогололедными материалами специальные службы еще ночью 25 ноября. Из-за непогоды, которая обрушилась на Приморье в конце осени, на трассах без перерывов работает более 200 единиц снегоуборочного оборудования, сообщили в пресс-службе правительства края.

В региональном минтрансе рассказали, что дорожники перешли на круглосуточный режим работы. На опасных участках дежурит техника, ведется мониторинг. На данный момент проезд есть ко всем населенным пунктам.

Следует отметить, что снег прошел во многих муниципалитетах. Ими стали Арсеньевский городской округ, Чугуевский и Анучинский округа. Из-за разницы температур, дождь обрушился на Хасанский округ, Надеждинский район, Владивосток и Артем. Особо «повезло» жителям Уссурийска и Михайловского района, где снег с дождем мог привести к настоящему коллапсу на дорогах.

– Вновь работает оперативный штаб. Где-то с ночи, а в каких-то районах с самого утра вышла техника. Специалисты обрабатывают дороги и проводят очистку от снега. В случае необходимости, как и в прошлую непогоду, будем перекрывать перевалы для работы техники, – отметили в Примавтодоре.

Напомним, «Комсомольская правда» предупреждала приморцев о сильном ухудшении погоды. Длится снегопад может несколько суток, а количество осадков составит месячную норму.

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