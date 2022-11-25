Природоохранная прокуратура вновь проверяет Приморский океанариум из-за смерти водных биоресурсов

Морж Миша живет в океанариуме уже 12 лет. А вот другие подопечные учреждения – гораздо меньше. Фото: Приморский океанариум

По поручению Амурского бассейнового природоохранного прокурора по факту гибели морских рыб проводится проверка филиала ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского» – Приморского океанариума на предмет соблюдения закона об опеке над подопечными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после того, как стало известно о гибели редчайших и, что немаловажно, дорогих гидробионтов – акулы и скатов.

Проверку очередной скандальной истории на личный контроль взял Амурский бассейновый природоохранный прокурор. «КП» писала, что в океанариуме за ноябрь погибли два леопардовых ската, первая рожденная в неволе (в России) акула-зебра Альф, кольчатый хвостокол (тоже относится к надотряду скатов). Ранее скончался дельфин-афалина Сэм. Информацию редакции прокомментировали в пресс-службе Приморского океанариума.

Причины гибели гидробионтов остаются загадкой. Ряд нарушений, которые нашли прокуроры и Росприроднадзор, учреждение устранило. Стали ли антисанитария или халатность факторами смерти очередной партии ценных рыб и млекопитающих – неизвестно. Однако за четыре последних года в резервуарах «Моргариума» (так прозвали учреждение в сети) погибли более 200 ценных видов гидробионтов. Собственную проверку ведет администрация Приморского океанариума и просит не делать преждевременных выводов.

Полная история развития скандала, связанного с болезнями, смертями животных, а также c подозрениями на коррупцию в океанариуме, доступна в отдельном материале «КП».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.