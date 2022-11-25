Одна из первых фотографий Альфа, акулы-зебры, родившейся год назад. В живых у малыша осталась сестра, которая появилась на свет недавно. Фото: Приморский океанариум

Приморский океанариум, не так давно отделавшийся от массового внимания федеральных СМИ, вновь стремится стать объектом атак экологических активистов. После скандала, связанного с болезнью и гибелью некоторых морских млекопитающих и рыб, Следком завел в отношении сотрудников учреждения уголовное дело о халатности. Источник «Комсомольской правды – Владивосток» рассказал об очередной смерти редких гидробионтов в стенах «Моргариума» (так учреждение прозвали в народе), а позже случившееся подтвердили официально в пресс-службе Приморского океанариума.

«Потерпевшими», в отношении которых теперь и ведется расследование, оказались годовалая акула-зебра по имени Альф, два леопардовых ската и один кольчатый хвостокол (это красивейший гимантур, что в природе проживает на глубине до 50 метров, у дна). Первая скончалась 18 ноября, остальные – 22 и 23 ноября, совсем недавно. В октябре, к слову, умер еще и дельфин Сэм. Даже предварительные причины всего этого покрыты мраком. В учреждении подчеркнули, что администрация делает все возможное, чтобы найти факторы гибели и привлечь виновных:

– Проводятся служебные расследования, которые включают детальный анализ действий всех подразделений, ответственных за содержание гидробионтов. <...> До выяснения деталей произошедшего выносить необоснованные суждения, не подтвержденные фактами, неправомерно и социально-безответственно.

Связать очередные похороны гидробионтов с чередой прошедших скандалов пока действительно сложно. Организация получила предписания прокуратуры, в котором четко требовалось всевозможные нарушения устранить. Однако что дальше произошло в стенах четвертого по размеру океанариума мира – остается только гадать.

Напомним, повышенное внимание органов к аналогу «Москвариума» началось с нескольких опубликованных видео, где белуху тошнит, морж страдает диареей, у других мормлеков – по несколько колотых ран. Руководство организации обвинило в дискредитации ряд сотрудников дельфинария и намекнуло, что в деле замешана коррупция. Тренеры же подготовили коллективное обращение в Следственный комитет РФ, где указали все просчеты, нерациональную трату денег, а также случаи гибели или плохого обращения с мормлеками. Ни те, ни другие подозрения пока не подтвердились. Однако природоохранная прокуратура и Росприроднадзор подтвердили ряд нарушений и антисанитарию, из-за которой погибли более 200 гидробионтов за последние несколько лет. Полная хронология – в отдельном материале «КП».

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