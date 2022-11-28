«Адмирал» дважды обыграл «Нефтехимик» во Владивостоке

Главным соперником приморской команды был «Нефтехимик». Фото: ХК «Адмирал»

После поражения в Нижнекамске 21 ноября приморские хоккеисты собрались с силами и решили дать отпор сопернику, но уже на своей территории. Две игры «Адмирала» и «Нефтихимика» прошли во Владивостоке 25 и 26 ноября в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В конце прошлой недели удача была на стороне «моряков». О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала».

Подготовка к играм была решительной. Тренерский штаб приморских спортсменов сменил состав на игры. Решение оказалось верным, ведь уже первый матч 25 ноября закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Побороться на льду «Фетисов Арены» и вновь встретиться с соперником лицом к лицу предстояло победителям уже на следующий день, 26 ноября. Активное начало борьбы и мощное противостояние «волкам» позволило «морякам» первыми открыть счет. Особо отличился Павел Шэн на 15-й минуте матча. Удвоил преимущество Дмитрий Саюстов. Гости продолжали атаковать ворота голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова, однако результат нападок был виден только за 10 секунд до финального свистка. Избежать проигрыша всухую «Нефтехимику» помог гол Евгения Митякина. Несмотря на это, итогом игры стал счет 2:1 в пользу приморской команды.

Две победы подряд одержал «Адмирал» на домашнем матче во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

– Очень доволен, что выиграли именно вторую игру. Есть у команды правильная философия. Пошагово, постепенно, эта философия укрепляется, ребята притираются, сплачиваются. За счет такой правильной системы организации, я считаю, мы добились этой очень важной для нас победы. Я аккуратен со словами, но сегодня благодарен команде. Было сложно, тяжело, но спортсмены все вытаскивали из себя и работали до конца. Ребят и болельщиков – с победой! – прокомментировал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующая игра состоится уже 30 ноября на льду «Фетисов Арены». Противником «моряков» будет «Торпедо».

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